Varmo, allagamenti nella frazione di Canussio

Disagi da maltempo questa sera nella frazione di Canussio di Varmo. Sul posto anche i volontari di Protezione civile della squadra di Rivignano Teor a supporto dei colleghi per le gravi problematiche verificatesi nei fondi agricoli. In questo caso si tratta di alcune aree allagate dalle forti piogge, normalmente utilizzate per le coltivazioni; diversi canali sono intasati.

Le operazioni di bonifica, anche con l'utilizzo delle idrovore, dureranno tutta la notte. Oggi è stato importante l'intervento di collaborazione tra le squadre che hanno operato in diversi territori, dandosi una mano nel momento dell'emergenza.

Nessuna persona è rimasta ferita e si cerca di fare il possibile per limitare i disagi alle famiglie che vivono nelle borgate colpite da allagamenti, dai disagi più diversi, da strade bloccate o danneggiate, cantine inagibili e fondi agricoli letteralmente sott'acqua.