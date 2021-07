Varmo in lutto, addio a Sonia Camerotto

Grave lutto a Madrisio di Varmo per la scomparsa di Sonia Camerotto, 45 anni, molto nota in tutto il comune per aver gestito diversi locali. "E' stato un fulmine a ciel sereno" ha commentato il sindaco di Varmo Fausto Prampero, scosso dalla notizia della scomparsa di Camerotto.



"Era una persona solare, molto impegnata nel sociale: a marzo scorso, appena scoppiata la pandemia", racconta il primo cittadino "Sonia si era unita alla Protezione Civile del comune, per aiutare le persone più in difficoltà e contribuire alla consegna porta a porta delle mascherine".



Sonia Camerotto lascia la madre, con cui abitava nella frazione di Varmo, due fratelli ed una sorella.