Varmo, rispetto per chi è contagiato

Anche a Varmo da ieri è ufficiale la presenza in paese di persone contagiate dalla Coronavirus o comunque in isolamento. A darne notizia è il sindaco Sergio Michelin, in un post pubblicato su Facebook. "Cari concittadini, purtroppo nemmeno il nostro comune è rimasto immune al Covid-19", scrive sul social. "Abbiamo, infatti, alcune persone in quarantena e una in isolamento, questo è il dato ufficiale. Mi dispiace che da alcuni giorni circolino nomi di persone che non c’entrano nulla; capisco il momento e comprendo le ansie, ma rispettate gli interessati perché hanno diritto alla loro privacy".

"La battaglia sarà ancora lunga e per questo vi chiedo di mantenere i nervi saldi. Un grazie per il senso civico che dimostrate, per come state rispettando le restrizioni che ci sono state imposte, purtroppo necessarie".

"Non posso non ringraziare chi lavora per noi, i nostri negozianti, la farmacia e i volontari della Protezione Civile di Varmo. Vi raccomando: restare a casa! Tutti insieme ce la faremo! Un abbraccio virtuale dal vostro sindaco".

In caso di necessità ci si può rivolgere al numero 0432778750 interno 2214, attivo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 per chi risiede nel comune di Varmo.