Vasta colonna di fumo, incendio a Tavagnacco

Una vasta colonna di fumo, visibile a distanza, ha fatto scattare l’allarme, questa mattina, in via Madonnina, a Tavagnacco. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando di Udine con tutti i mezzi a disposizione, oltre ad alcuni sanitari del 118.

A chiamare il Nue 112 sono stati, intorno alle 9, i dipendenti di una vicina azienda, la Tecnes, che si trova in via Nazionale 130: dal loro palazzo, dall'alto, hanno visto l’incendio, chiamando i soccorsi. Le fiamme, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbero sviluppate all’interno di un’autorimessa di una villetta a schiera coinvolgendo quattro o cinque locali attigui.

Le cause del rogo, spento in circa un’ora di lavoro dai pompieri, sono in fase di accertamento. Numeroso il materiale smassato all'esterno.

In corso le verifiche per l’agibilità e la stabilità dei piani superiori. Sul posto anche gli uomini della Polizia locale e i Carabinieri. Fortunatamente non risultano persone coinvolte.