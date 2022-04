Vasta operazione anti-droga a Nordest

A conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste e condotte dalla locale Squadra Mobile, è in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato finalizzata alla cattura di nove persone, tutti destinatari di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale in quanto ritenuti, in concorso tra loro, responsabili di reati in materia di stupefacenti.

L’attività di ricerca e cattura dei destinatari dei provvedimenti cautelari, che vede l’impiego di oltre 60 uomini della Polizia di Stato, sta avvenendo in collaborazione con i colleghi delle Squadre Mobili di Venezia, Padova, Treviso, Pavia e Rovigo, nelle cui circoscrizioni sono attualmente domiciliati alcuni dei catturandi, nonché con i Reparti Cinofili della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine.

Contestualmente alla ricerca dei soggetti da arrestare, si sta dando esecuzione a diversi decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Trieste nei confronti di soggetti ritenuti vicini al gruppo criminale.

Notizia in aggiornamento