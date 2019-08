Vasto incendio a Dandolo di Maniago

Nella tarda mattinata, a Dandolo di Maniago, è scattato l’allarme per un incendio che ha interessato uno stoccaggio di rotoballe all’interno di un capannone in via Carbonera Est. Il rogo, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco – sul posto con cinque squadre, in arrivo dal Distaccamento di Maniago e dalla Centrale di Pordenone – si è rapidamente propagato, interessando non solo il deposito, ma anche quattro silos adiacenti, adibiti a stoccaggio di mangimi.

Danneggiati anche i pannelli fotovoltaici posti sulla copertura del fabbricato.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del sito si sono protratte fino al tardo pomeriggio. Ingenti i danni, ancora da quantificare.