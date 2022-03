Vasto incendio a Fusea di Tolmezzo

Continua l’allarme incendi. Dalla tarda serata di ieri, un nuovo fronte si è aperto a Fusea di Tolmezzo. Interessata un’area boschiva.

Al lavoro, per cercare di contenere la propagazione delle fiamme, diverse squadre dei Vigili del fuoco e il personale del Corpo Forestale regionale.

La zona è molto impervia e per spegnere il rogo stanno operando anche gli elicotteri antincendio (nella foto). Proprio ieri il presidente Fvg, Massimiliano Fedriga, aveva comunicato che, a causa del perdurare del periodo di siccità e delle poche precipitazioni degli ultimi mesi, sono sospese tutte le autorizzazioni per l'accensione di fuochi e decretato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

Nei giorni scorsi incendi boschivi si sono verificati nelle zone montane del Friuli Occidentale a Clauzetto, Pinzano e Aviano; oltre il confine con il Veneto, devastanti roghi stanno interessando l'area di Longarone.