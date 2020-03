Vasto incendio a San Daniele, bruciati 45mila prosciutti

Un vasto incendio scoppiato intorno alla una di questa notte al prosciuttificio A&B di via Aonedis a San Daniele del Friuli ha causato danni a un capannone contenente 45mila prosciutti. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco volontari di San Daniele, del Comando di Udine, del Distaccamento di Gemona del Friuli e del distaccamento di Spilimbergo.

Ingenti i danni; i pompieri sono ancora sul posto. Le operazioni di smaltimento e messa in sicurezza dureranno diverse ore. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli. Pare che nessuno sia rimasto ferito.