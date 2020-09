Vasto incendio alla Snua di Aviano

Vasto incendio all'impianto di compostaggio rifiuti Snua di Aviano. Il rogo, scoppiato in serata, è di imponenti dimensioni.

Pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone e dei Distaccamenti di Maniago, Spilimbergo e San Vito al Tagliamento, con le chilolitriche da Treviso e da Udine, carro schiuma e carro bombole. Sul posto anche i Carabinieri e il personale dell'Arpa per valutare la situazione ambientale in particolare dell'aria.

Le cause delle vasto rogo sono in corso di accertamento. Il fumo causato dalla combustione è visibile a chilometri di distanza. Ci sono anche le ambulanze nel caso vi siano intossicati o ustionati.

"A seguito dell’incendio consigliamo di rimanere in casa con le finestre chiuse e di non utilizzare gli spazi esterni fino a quando non saremo in possesso di più precise informazioni dagli organi competenti", scrive Su Facebook il sindaco di Roveredo Paolo Nadal.

"A seguito del grave incendio e in attesa di avere l’esito degli verifiche che stanno facendo i pompieri e l'Arpa si consiglia di tenere le finestre chiuse, evitando di recarsi all'aperto nella pressi dell'impianto" è il post su Facebook del sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zompit. "L'incendio ora è sotto controllo, ma non ancora spento, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco italiani e americani nonché delle forze dell'ordine prontamente intervenute a cui va il nostro ringraziamento".

Snua informa che "l'incendio è stato praticamente domato. Sono ingenti i danni al capannone di compostaggio. Le fiamme non hanno riguardato il settore dei rifiuti plastici o gli uffici, ma solo l'area del compostaggio".

Dalle prime informazioni raccolte da Arpa Fvg le fiamme hanno interessato il capannone di rifiuti cosìddetti Css, ossia combustibile solido secondario. L'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro convocherà già da lunedì la proprietà al fine di prevenire nuovi episodi, considerato che questo è il secondo in meno di un anno.