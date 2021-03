Vasto incendio di sterpaglie lungo l'Ippovia Alpe Adria

Ben quattro squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine sono state impegnate dalle 10.30 di questa mattina per lo spegnimento di un incendio di sterpaglie lungo l'Ippovia Alpe Adria.

I focolai che si sono sviluppati sono stati tre: il primo nel comune di Tavagnacco, vicino alla pista per aeromodellismo, il secondo a circa 650 metri in direzione nord nel comune di Pagnacco e il terzo sempre, a Pagnacco, ancora verso nord.

I pompieri sono intervenuti con diversi mezzi fra i quali un'autobotte e un mezzo 4x4 specifico per operare su terreni impervi. Complessivamente l'area interessata dalle fiamme è stata pari a circa tre ettari, costituiti prevalentemente da sterpaglia, bosco ceduo e prato stabile.

In prossimità di una delle zone andate a fuoco c’era un alveare che è stato salvato. L'intervento si è protratto per circa tre ore. Per la bonifica e il controllo della zona sul posto è arrivata una squadra della Guardia forestale e i volontari antincendio boschivo della Protezione civile di Tricesimo, attivati dalla Sala operativa di Palmanova.