Vasto incendio nella notte a Susans di Majano

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte, poco dopo l'1.30, a Susans di Majano. Interessato dalle fiamme il capanonne di un'azienda agricola. Sul posto, dopo l'allarme, più squadre del comando dei Vigili del fuoco di Udine che hanno provveduto a mettere in salvo alcuni capi di bestiame, una quarantina quelli che si trovavano all'interno del capannone, e hanno iniziato a spegnere le fiamme che interessavano fieno e attrezzature varie.

Importante il dispiegamento di uomini e mezzi inviati dalla sede centrale per fronteggiare il rogo.

Al momento sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza della struttura. Le cause del rogo, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. I danni sono ingenti.