Vasto incendio nella zona del ponte ferroviario del Lisert

Vasto incendio, nel pomeriggio, nei pressi del ponte ferroviario in zona Lisert, a Monfalcone.

Dalle 16.50 circa, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono impegnati sul posto con la squadra del distaccamento di Monfalcone, l'autobotte chilolitrica del distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari, l'autobotte il funzionario di guardia e il Direttore Operazioni di Spegnimento giunti dalla sede centrale di Gorizia.

I pompieri stanno operando con il supporto dell'elicottero della Protezione civile regionale, del personale del Corpo Forestale e volontari antincendio boschivo della Protezione civile.

Il rogo, che ha un'estensione di circa sei ettari, è in fase di contenimento; per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza è stata temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria sulla tratta Trieste Monfalcone, mentre l'autostrada sottostante è regolarmente aperta.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Trenitalia informa che la riattivazione della linea è scattata alle 21.30 e il traffico è progressivamente tornato regolare.

Il treno IC 589 Roma Termini (10:22) - Trieste Centrale (18:37) oggi termina la corsa a Cervignano alle 17:55. I passeggeri diretti a Trieste Airport, Monfalcone e Trieste Centrale possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto tra Cervignano e Monfalcone e tra Monfalcone e Trieste Centrale.

I treni Regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. Qui le informazioni sui convogli.