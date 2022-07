Vasto incendio sul Carso, stop ai treni e chiusa l'autostrada

Un nuovo incendio boschivo sta avanzando sul Carso. Il fronte - composto da vari focolai - va da Doberdò al Lisert, passando per il Bivio d’Aurisina.

Sul posto, dalle 10 di questa mattina, stanno operando in forze i Vigili del fuoco per tentare di circoscrivere le fiamme. Per agevolare le operazioni è stato interrotto il traffico ferroviario; diverse anche le strade chiuse, compresa l'A4. Chiusa anche la Statale 55 dell’Isonzo per agevolare le operazioni di spegnimento incendio boschivo da San Giovanni di Duino fino all'incrocio con SabliciAlte le colonne di fumo che si sono levate, visibile da decine di chilometri.

I Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono impegnati con tutte le squadre disponibili. In supporto ai colleghi isontini anche squadre dei comandi di Udine e Trieste. Per fronteggiare il rogo è stato richiesto anche il supporto della componente aerea del Corpo nazionale dei pompieri.

In località Sablici, a Doberdò del Lago, sono state evacuate precauzionalmente le famiglie residenti.

Nel pomeriggio, in Prefettura a Gorizia, è stata indetta una riunione per esaminare la situazione dell’incendio e delle misure necessarie per assistere le persone in transito su strada e ferrovia.

SITUAZIONE IN A4. Autovie Venete ha predisposto alle 12.30 la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Il rogo, infatti, è a 250 metri a est del casello autostradale. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. I tecnici di Autovie stanno monitorando l'evolversi della situazione in stretto contatto con i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Nel caso in cui le fiamme si allargassero Autovie è pronta ad evacuare il personale dalla barriera del Lisert.

Alle 13 Autovie Venete ha chiuso anche il tratto della A4 tra la barriera di Trieste -Lisert e Redipuglia in direzione Venezia, a causa di un secondo fronte dell'incendio che divampa ora anche a ovest del casello.

Autovie in sinergia con Anas, Polizia stradale e Vigili del fuoco per far fronte all'incendio e garantire l'incolumità dei viaggiatori ha disposto la chiusura del tratto Sistiana - Redipuglia in direzione Venezia - con uscita obbligatoria allo svincolo di Sistiana - dove permane la situazione di rischio per l'incendio a ovest della barriera del Lisert.

Nell'altra direttrice verso Trieste rimane chiuso il tratto tra Redipuglia e la barriera del Lisert con uscita consigliata Villesse. Nel frattempo Autovie ha evacuato precauzionalmente il personale impiegato alla barriera del Lisert nonostante il rogo non abbia interessato il casello.

ANALISI ARPA FVG. L'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro è in costante contatto con l'Arpa Fvg, che si è immediatamente attivato con i Vigili del Fuoco e Protezione civile per valutare eventuali interventi per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle zone abitate circostanti.

"Sia le stazioni del vento dell'Agenzia che le modellistiche indicano che per qualche ora il vento soffierà verso sud-ovest, quindi verso la Slovenia - specifica Scoccimarro -. Le centraline al momento misurano bassi livelli di pm10, ma il monitoraggio dell'Arpa Fvg perseguirà, restando a disposizione delle Autorità per eventuali richieste di intervento con conta-particelle".

TRENITALIA. La circolazione dei treni resta sospesa tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. L'incendio interessa anche la sede autostradale, rendendo difficoltoso l'invio del servizio sostitutivo con bus.

Il treno FR 9707 Milano Centrale (7:45) - Trieste Centrale (12:05) oggi termina la corsa a Cervignano alle 11:24. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9758 Trieste Centrale (17:05) - Milano Centrale (21:15) oggi ha origine da Cervignano alle 17:43. I passeggeri in partenza da Trieste Centrale possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 594 Trieste Centrale (13.27) - Roma Termini (21:35) è previsto in partenza alle 17:30. I treni regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina e con un treno regionale straordinario tra Bivio d'Aurisina e Trieste Centrale. Qui le informazioni dettagliate

Notizia in aggiornamento