Vasto incendio sul Vallone, in campo l'elicottero

Un vasto incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio in comune di Doberdò del Lago, in località Devetachi, nella zona del Vallone, visibile dalla strada che conduce a Gorizia. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco con una prima partenza dal Comando Centrale con autobotte e modulo e dal distaccamento di Monfalcone un'autobotte. Dodici le squadre di Protezione Civile in campo per contenere le fiamme. Stanno operando anche gli uomini della Forestale e i militari dell'Arma (ore 19).

L'area colpita dall'incendio è molto vasta. Nessuna persona risulta intossicata. Non sarebbero minacciate abitazioni o strutture. Sta operando anche un elicottero della Protezione Civile con una benna per il pescaggio dell'acqua da gettare sull'area coinvolta dal rogo.

Le cause sono in corso di accertamento e sono comunque riconducibili al clima molto secco e ventoso di questi giorni.