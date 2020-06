Vasto rogo distrugge un rustico a Maniago

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte a Maniago, in via Marco Polo, a poca distanza dal sottopasso ferroviario, vicino al torrente Colvera. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte, facendo accorrere sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago e del Distaccamento di Spilimbergo, mentre dal Comando di Pordenone è giunta anche un'autobotte.

Undici in tutto i pompieri impegnati per domare il rogo che ha interessato la struttura, una ex stalla non più utilizzata. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto, per tutti gli accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, è stato domato intorno alle 3, con il rientro delle squadre alla base.