Vede gli agenti e scappa, fermato con l’hashish

Nel pomeriggio di domenica 25 luglio, a Pordenone, una Squadra Volante, transitando in via Pola, in direzione di via Cappuccini, ha notato alcuni ragazzi fermi sul marciapiede. Gli agenti si sono avvicinati ai giovani, chiedendo loro i documenti, quando, improvvisamente, uno dei ragazzi si è dato precipitosamente alla fuga.

I poliziotti l’hanno inseguito e bloccato poco più avanti. Il 18enne, residente in città, era segnalato come assuntore di stupefacenti. Sottoposto a perquisizione, si è scoperto che nascondeva un involucro di cellophane rosso con 21 grammi di hashish nella parte interna dei jeans, fissato con lo scotch all’altezza della caviglia, mentre in un calzino aveva un’altra dose di sostanza.

La perquisizione è stata, quindi, estesa alla abitazione: nella sua cameretta, in un mobile che conteneva riviste, libri e giornali, c’era un guanto in lattice con all’interno due pezzi di hashish, per un totale di 133 grammi. Sequestrati anche un bilancino digitale di precisione e 635 euro, in banconote da 5, 10, 20, 50 e 100 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Sussistendo la flagranza del reato di illecita detenzione finalizzata allo spaccio, il giovane spacciatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione del Pubblico Ministero di turno.