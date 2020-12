Vede gli agenti e tenta di scappare, scatta una maxi multa

Nell'ambito dei controlli sul rispetto della normativa Covid-19, questo pomeriggio la Polizia locale di Udine ha fermato in via Leopardi un'auto il cui conducente, alla vista degli agenti, aveva tentato la fuga, venendo in breve raggiunto.

Si è scoperto che l'automobilista era senza patente di guida, in quanto gli era stata revocata da anni; inoltre, la vettura non era assicurata. Il conducente, residente in un Comune del Cividalese, poi, si trovava a Udine senza giustificato motivo. Pesante la sanzione, che complessivamente ammonta a oltre 6.500 euro; l'auto p stata sottoposto a sequestro.