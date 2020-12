Veicolo in fiamme, chiusa la A4

E’ stato chiuso poco prima delle 10 il tratto autostradale della A4 tra il Nodo di Portogruaro e Latisana in direzione Trieste a causa di un incendio a un veicolo. Sul posto in questo momento ci sono la Polizia stradale, i Vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi del soccorso meccanico.

Autovie Venete ha disposto quindi la chiusura del Bivio A4/A28 per chi è diretto verso Trieste e ha istituito l’uscita obbligatoria a Portogruaro. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo dalla carreggiata per poter riaprire il tratto autostradale.