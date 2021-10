Veicolo sospetto alla Base di Aviano, arrivano gli artificieri

Nella tarda mattinata di oggi durante le operazioni di controllo da parte del personale militare sui mezzi in entrata a uno degli ingressi del Comando Aeroporto “Pagliano e Gori” di Aviano, è stato individuato un veicolo sospetto da parte di una delle unità cinofile preposte. E' stata immediatamente attivata la procedura di controllo da parte dei Carabinieri per l'Aeronautica Militare, del personale del Gruppo Protezione delle Forze del Comando Aeroporto Aviano e del 31st Fighter Wing dell’aviazione americana e, a titolo precauzionale, è stato interdetto il transito della strada provinciale SP 31. Avvisata la Prefettura di Pordenone, è stato richiesto, l’intervento della squadra artificieri della Polizia di Stato del nucleo di Trieste. Dai controlli effettuati non è emersa alcuna criticità e l’accesso all’aeroporto e alla provinciale sono stati ripristinati regolarmente.