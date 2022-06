Vende 50mila mascherine non a norma alla Regione, 14mila euro di multa

Per la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, quelle 50mila mascherine KN95 consegnate all’inizio della pandemia hanno sicuramente rappresentato una boccata d’ossigeno. I dispositivi, però, non erano conformi agli standard tecnici. Di qui l’imputazione di frode in pubbliche forniture. A essere accusata è una donna di 48 anni, legale rappresentante della Filmo Group di Thiene, che oggi ha patteggiato una multa di oltre 14mila euro davanti al gup di Udine Matteo Carlisi.

La fornitura risale all’aprile del 2020, quando le mascherine, costate alla Regione 90mila euro più iva, sono state consegnate alla sede di Palmanova della Protezione civile. La merce, però, non era corredata del fascicolo attestante la conformità tecnica e la marchiatura Ce. Inoltre, a un più attento esame, alcune carte fornite dall’azienda sono risultate non in regola. In particolare, il certificato di compliance riportava un codice inesistente, il certificato di conformità era privo del nome del fabbricante e il report delle analisi è risultato non originale.

La pubblica accusa e la difesa hanno proposto al gup un patteggiamento di 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa, convertiti in 14.300 euro di ammenda.