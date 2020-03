Vende le macchine per il gelato: truffata di 20mila euro

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri per truffa, a seguito di una querela presentata da una donna di 44 anni residente in provincia di Udine. Si tratta di un uomo di 34 anni, originario di San Giovanni Rotondo, residente nel Vicentino, nullafacente e con precedenti di polizia, e un ragazzo di 26 anni, originario di Foggia, residente a Orta Nova.

Attraverso un sito specializzato per la vendita on-line, i due l’avevano contattata per l'acquisto di due macchine per la lavorazione del gelato. La donna aveva fatto la consegna dei macchinari e i due avevano pagato con un assegno bancario di 20.000 euro poi risultato privo della copertura finanziaria.

A seguito della denuncia, i militari dell'Arma della Stazione di Campoformido, comandata dal Maresciallo Maggiore Giovanni Sergi, li hanno denunciati a piede libero.