Vende on line i cerchioni, ma viene truffato

I Carabinieri della Stazione di Martignacco, comandati dal Maresciallo Maggiore Edoardo Ciappi, a conclusione di un'attività investigativa nata da una denuncia di truffa presentata da un ragazzo di 29 anni di Pasian di Prato, hanno denunciato a piede libero una cittadina romena di 45 anni residente nella zona di Ravenna.



Quest'ultima, dopo aver visto un'inserzione on-line del giovane friulano per la vendita di quattro cerchi usati per autovettura, lo ha contattato convincendolo ad andare a uno sportello bancomat per il pagamento. In realtà, così facendo, la donna è riuscita a farsi accreditare sul suo conto corrente la somma di 900 euro.