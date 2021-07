Vende una falsa assicurazione, condannata

Nel febbraio 2018 stipulò un’assicurazione online per l’auto, ma si trattava di una truffa. E’ la disavventura capitata a un 53enne di Terzo d’Aquileia che rispose a una mail nella quale erano contenute le coordinate per la stipula della Rc auto per la quale aveva chiesto un preventivo.

Versati 220 euro su una carta Postepay, l’uomo si vide recapitare una polizza, che però si rivelò falsa. Responsabile del raggiro una 56enne di Napoli, condannata dal giudice monocratico Paolo Milocco del Tribunale di Udine a nove mesi di reclusione e a 400 euro di multa.