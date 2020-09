Vendeva gatti sul Web: a Udine sequestrati 16 cuccioli chiusi nelle gabbie

Li pubblicizzavano su Subito.it, li descrivevano come gattini di razza Maine Coon, Siamese, Ragdoll, Angora Turco piuttosto che American Shorthair e li vendevano tra 150 e 400 euro, con tanto di microchip, pedigree e vaccini, a detta del venditore.



In verità i gattini non erano di razza, ma si trattava di comuni gatti europei fortemente debilitati, con parassiti esterni e interni, malati di otiti da acari e di altre patologie: calicivirosi, coccidiosi, parvovirosi, tanto che molti di loro sono purtroppo morti a distanza di qualche giorno dall’acquisto, nonostante le terapie veterinarie. Alcuni dei gattini venduti e segnalati dagli acquirenti sono invece ancora sottoposti a terapia.

La denuncia di questi eventi ha dato origine a un’indagine congiunta del nucleo delle guardie ecozoofile dell’Oipa di Udine e alcuni reparti dell’Arma dei Carabinieri impegnati rispettivamente sul fronte del maltrattamento di animali e su quello del reato di truffa.



A seguito delle indagini che si sono protratte per alcuni mesi, è stato richiesto un decreto di perquisizione all’autorità giudiziaria che ha autorizzato le guardie Oipa, in intervento congiunto con i Carabinieri, ad accedere all’interno dell’abitazione del venditore. A ulteriore supporto, nell’operazione sono stati messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc)Il denunciato,, deteneva, tra il mese e mezzo e i tre mesi d’età circa, alcuni dei quali provenienti da cucciolate date in regalo e a loro volta pubblicizzate online,. A loro disposizione c’era, mentre il fondo delle gabbie era cosparso di lettiera sporca di urina e feci. Inoltre, la costante reclusione stava pregiudicando il corretto sviluppo psicomotorio dei cuccioli, alcuni dei quali presentavano ancheI piccoli felini sono stati sequestrati penalmente e portati in struttura protetta per essere visitati e curati e ovviamente è scattata l’ennesima denuncia per il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) e di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze (art. 727 co. 2 c.p.) .Data la condotta recidiva del venditore nel continuare il reato di maltrattamento di animali, reato per cui, l’autorità competente ha revocato il beneficio concesso fino a fine pena associandolo a una casa circondariale."Grazie al supporto dell’associazione, che ha messo a disposizione alcuni ricoveri per i gattini ormai fuori pericolo di vita,, capace di fargli dimenticare il calvario da loro vissuto finora. Ora i piccoli attendono soltanto qualcuno che li accolga amorevolmente per poter finalmente concedere a queste anime innocenti di vedere il mondo oltre ai ferri di una gabbia - spiega, coordinatore provinciale delUn doveroso ringraziamento all’Arma dei Carabinieri che ci ha affiancato sin dall’inizio collaborando e dando pieno supporto nelle indagini e nell’intervento che ha portato alla liberazione dei mici detenuti".