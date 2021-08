Vendevano cocaina a clienti selezionati, due arresti a Maniago

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Maniago, al termine di un’articolata attività investigativa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. La droga veniva confezionata a San Vito al Tagliamento e venduta a una clientale 'selezionata'



Tutto è partito a metà giugno 2021, quando nel corso di una verifica alla circolazione di routine, i militari hanno fermato un 38enne del maniaghese. L’agitazione dell’uomo ha insospettito i Carabinieri che hanno rinvenuto cinque grammi di cocaina, confezionati in involucri, detenuti - ha dichiarato il 38enne - per uso personale.



L’attività investigativa, coordinata da Marco Faion della Procura della Repubblica di Pordenone, ha portato all'individuazione di altre persone coinvolte nell’attività di spaccio.



I riscontri ottenuti hanno permesso di identificare, e quindi trarre in arresto, una 29enne maniaghese e un coetaneo di origine dominicana, ma residente nel sanvitese. Il modus operandi era sempre lo stesso: la sostanza stupefacente veniva 'confezionata' a San Vito al Tagliamento e la donna, insospettabile, la trasportava a Maniago per poi cederla ad una clientela 'selezionata'.



Le operazioni svolte hanno anche portato al sequestro di circa 35 grammi di cocaina di ottima qualità, un chilogrammo di sostanza da “taglio” nonché bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.