Vendite online, raggirato versa 2.900 euro sul conto dei truffatori

Si è fatto convincere a recarsi a uno sportello bancomat pensando di ricevere i soldi sul suo conto corrente per la vendita di un banco di utensili che aveva messo in offerta su un sito web specializzato per acquisti on-line, ma è stato truffato.

Vittima del raggiro un uomo di 64 anni di Pasian di Prato, che alla fine ha versato 2.900 euro su due conti correnti di due truffatori.

Resosi conto dell'accaduto, si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Martignacco. I militari dell'Arma hanno avviato un'indagine e hanno scoperto i responsabili della truffa. Si tratta di un ragazzo di 22 anni di Avellino e di un uomo di 50 anni di Brescia, entrambi denunciati in stato di libertà per l'ipotesi di reato, appunto, di truffa (in concorso).

L'indagine è stata curata dalla Stazione di Martignacco, comandata dal Luogotenente Edoardo Ciappi.