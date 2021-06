Venditori ambulanti in spiaggia: a Lignano trovata merce nascosta

Come ogni estate rifiorisce il fenomeno dei venditori abusivi in spiaggia. A Lignano, nella zona di Pineta, questa mattina, durante i normali controlli del litorale da parte degli agenti della Polizia Locale della cittadina balneare, è stata scoperta una quantità di merce destinata alla vendita abusiva ai bagnanti.



Si tratta di asciugamani, borse, parei e braccialetti etnici, che gli uomini del comandante Alberto Adami hanno trovato accuratamente nascosti dai venditori che al momento non sono stati ancora individuati.



Spesso, infatti, gli abusivi nascondono la merce che vendono ai turisti in angoli in cui possono ritrovarla velocemente e dove all'occorrenza, in caso di controlli, possono nuovamente nasconderla.