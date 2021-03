Vendono carne grigliata senza autorizzazioni, chiusa attività abusiva

Sabato sera gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale e il personale dell’Azienda Sanitaria di Pordenone sono intervenuti nel quartiere di Torre dov’era stata segnalata una rivendita per asporto di carni alla griglia.

Sul posto, il lavoro di squadra degli operatori ha permesso ai sanitari di verificare come la carne fosse correttamente conservata e al personale della Questura e della Municipale d'identificare gli avventori e le persone che lavoravano all’interno dell’attività. Dagli accertamenti è emerso che la ditta non aveva i titoli autorizzativi specifici per praticare la cottura dei cibi in quel luogo. Gli agenti della Polizia locale hanno sanzionato il titolare con 4.000 euro e l’esercizio abusivo è stato chiuso.

L’assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido plaude all’operazione: “A maggior ragione in questo contesto emergenziale – dice - in cui pubblici esercizi e ristoratori sono chiamati a duri sacrifici e rispetto delle regole, i controlli di questo tipo servono a evitare che nella nostra città ci possano essere 'furbetti' non in regola, o ancora più grave, attività che mettano a rischio la salute dei cittadini. Un ringraziamento a questa azione congiunta, proprio a tutela dei cittadini e delle persone perbene".