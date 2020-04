Vendono farmaci 'anti-Covid', oscurati quattro siti web

I Carabinieri per la Tutela della Salute hanno esteso la vigilanza online mirata all’emergenza Coronavirus. Hanno individuato diversi siti web e inserzioni che promuovevano la vendita di farmaci vietati o spacciati con proprietà anti-Covid 19.

In collaborazione con il Ministero della Salute, hanno quindi oscurato quattro siti web collocati su server esteri e con riferimenti fittizi. È qui che venivano pubblicizzate offerta di vendita, anche in lingua italiana. Si tratta di medicinali sottoposti a particolari restrizioni all’utilizzo clinico. L’attività investigativa condotta dal Nas ha consentito di raccogliere elementi di responsabilità nei confronti delle piattaforme.

Gli accertamenti hanno individuato l’offerta, anche in lingua italiana, di prodotti farmaceutici a base di “clorochina” e di “idrossiclorochina” il cui impiego è stato temporaneamente autorizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco per il trattamento (e non la profilassi) dei pazienti affetti da infezione da Sars-Cov-2, la cui dispensazione è prevista esclusivamente a livello ospedaliero.

Riscontrata pure l’offerta di prodotti contenenti “lopinavir” e “ritonavir”, sostanze ad azione antivirale impiegabili in procedure consentite solo in ambienti ospedalieri che operano in emergenza Covid-19. Tra i prodotti presenti nei siti web oscurati, infine, anche farmaci a base di “umifenovir”, un principio attivo antivirale per il quale l’Agenzia Italiana del farmaco ha già precisato l’assenza di autorizzazione e la mancanza di evidenze scientifiche sull’efficacia nel trattamento e nella prevenzione del Covid-19.