Riparte oggi, lunedì 21 settembre, Venti minuti con il CRAF, la fortunata iniziativa che il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo conduce in diretta su Facebook per raccontare la fotografia e gli autori.



Durante il lockdown, la formula degli incontri “virtuali” è riuscita a non spegnere completamente l’interruttore della cultura, ma si riconferma anche oggi un ottimo strumento per collegare un pubblico di appassionati sulle attività del CRAF: “Il format, molto veloce, ha riscosso grande successo – spiega il direttore del Centro Alvise Rampini – per questo motivo abbiamo scelto di continuare le nostre puntate in diretta fino a dicembre”.



L’appuntamento è fisso, ogni lunedì alle 19, e dura appena 20 minuti: “Nessuno si può annoiare – continua – sono occasioni per condividere, discutere, conoscere assieme, per stare vicini e valorizzare il talento degli artisti che si occupano di fotografia”.



Per le prime quattro puntate si alterneranno in collegamento importanti fotografi della regione: "Ci sembra importante raccontare e spiegare i contenuti della seconda mostra del programma di Friuli Venezia Giulia Fotografia – dichiara il presidente del CRAF– un modo per avvicinare chi ci segue al percorso e al progetto espositivo della rassegna che quest'anno ha come claim un imperativo: "change".