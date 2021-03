Vento e bora, a Trieste decine di interventi dei Vigili

Una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Trieste questa mattina e nel primo pomeriggio, per la forte Bora. Diverse le chiamate, infatti, alla Sala Operativa del Nue 112.

I Vigili del fuoco sono intervenuti in particolare per intonaci pericolanti, ovvero per pezzi di muro di edifici a pericolo di distacco.

Nessuna persona per fortuna è rimasta ferita. I pompieri sono intervenuti anche per mettere in sicurezza imposte pericolanti, a rischio caduta. E, infine, sono intervenuti nella zona dei Campi Elisi per la rimozione di un ramo pericolante di un albero.

Gli interventi continueranno anche nel pomeriggio se il vento non si placherà.