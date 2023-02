Vento forte, danni a Forni di Sopra

Disagi e danni, per il vento forte – ricordiamo che è in vigore fino alle 15 l'allerta meteo gialla della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia – anche a Forni di Sopra.

Le squadre comunali della Protezione civile sono intervenute sul territorio, a supporto dei Vigili del fuoco, per la caduta di alberi e la messa in sicurezza della viabilità.

Un ramo è finito sopra una vettura sulla quale viaggiava una famiglia. Sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Ampezzo che ha controllato una persona, per la quale non è stata necessaria all'ospedalizzazione.

La strada è rimasta chiusa per circa mezz'ora per permettere le operazioni di sgombero e messa in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.