Vento forte, in campo anche la Protezione civile

Ieri sono stati diversi gli interventi che hanno visto impegnati i volontari di Protezione civile delle squadre comunali e delle associazioni di Protezione civile, coordinati dalla sala operativa regionale, per gli effetti del vento forte che ha sferzato il territorio regionale (ricordiamo che l'allerta meteo gialla resta in vigore fino alle 12 di oggi, in particolare a Trieste e sulla Costa).

Hanno operato il Corpo pompieri volontari di Trieste (incardinato nella Protezione Civile Fvg) per rimozione alberi e monitoraggio del territorio, i volontari dei gruppi comunali di Farra d'Isonzo, Bordano e di Forgaria nel Friuli, per la rimozione di alberi e rami finiti sulla carreggiata, i volontari dei gruppi comunali di San Quirino, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Savogna d'Isonzo, Travesio e Montereale Valcellina per monitoraggio del territorio e attività di prevenzione.

Oltre trenta i volontari in campo, 12 gli automezzi impiegati. I volontari hanno operato a supporto, su indicazione e richiesta dei Vigili del fuoco o della Polizia locale per quanto riguarda la rimozione di alberi e rami, e d'iniziativa per il monitoraggio del territorio, sempre in collegamento con la Sor e con i sindaci di riferimento.