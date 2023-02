Vento forte in montagna, scatta l'allerta meteo

L'anticiclone sull'Atlantico e la depressione sulla Russia fanno affluire correnti nordoccidentali sull'Italia. Un fronte, nella notte tra venerdì e sabato, determinerà la temporanea e decisa intensificazione di tali correnti.

Previsto vento forte, in particolare sul Friuli Occidentale e in Carnia. Alla luce delle previsioni, la Protezione civile Fvg ha diramato un'allerta meteo gialla per le due aree, in vigore dalla mezzanotte alle 15 di sabato 4 febbraio.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo:

Sabato 4 febbraio: in montagna, di notte e al mattino, soffieranno venti forti da nord-ovest, anche molto forti in quota. Sarà comunque possibile qualche raffica locale anche a fondovalle, specie in Carnia. Vento in calo nel pomeriggio.