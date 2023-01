Vento forte sul Fvg, scatta l'allerta gialla

Una vasta depressione, centrata in prevalenza sull'Italia peninsulare, determina, sull'Italia nordorientale, l'afflusso in quota di aria fredda e umida da est, mentre nei bassi strati prevalgono correnti da nord-est più secche. Il passaggio di un fronte lunedì mattina determinerà un'intensificazione dei venti a tutte le quote sulla regione.

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile Fvg ha diramato un'allerta meteo di livello giallo su tutta la regione, in vigore dalla mezzanotte e fino alle 15 di lunedì 23 gennaio, per vento molto forte.

Ecco nel dettaglio le previsioni Osmer Arpa Fvg

Lunedì 23 gennaio. Di notte e di mattina sulla costa soffierà Bora forte, specie a Trieste e sul Carso dove le raffiche supereranno i 100 chilometri orari, forse anche i 120. Sui monti, oltre i 1.500 metri di quota, soffierà vento da Nordest forte e, in concomitanza con la neve prevista, si avranno condizioni di bufera. Qualche raffica forte sarà possibile anche a quote inferiori. Dal pomeriggio il vento tenderà ad attenuarsi. La quota neve salirà dai 300 metri del mattino a 700 metri in giornata.