Ventunenne alla guida del Suv con un tasso 4 volte il consentito

Nella notte a cavallo del 30 luglio scorso le pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina e delle Stazioni di Miramare e di Basovizza, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio eseguendo mirate verifiche alla circolazione stradale, in particolar modo lungo il viale Miramare, ritrovo di molti giovani per trascorrere una serata d’estate tra aperitivi, musica e divertimento.

Nel complesso sono state controllate 139 persone e 78 tra auto e scooter.



Tra i sottoposti ad accertamento con l’etilometro sono degni di menzione un 21enne triestino trovato alla guida di un Suv con un tasso alcolemico risultato ben quattro volte superiore a quello consentito e una 26enne, anch’essa triestina, che si era messa alla guida della propria utilitaria con un tasso alcolemico superiore di oltre il doppio rispetto al consentito. Per entrambi è scattato l’immediato ritiro della patente di guida e il deferimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.



Diversi avventori prima di lasciare i locali si sono avvicinati a piedi ai Carabinieri impegnati nei controlli, chiedendo la misurazione del proprio livello alcolemico, desistendo dal mettersi alla guida qualora il risultato fosse stato oltre i parametri, cedendo la conduzione dell’auto a un amico sobrio o contattando il servizio taxi per far rientro in sicurezza dai propri affetti.