Veranda a fuoco, annerito dal fumo tutto il condominio

Incendio di una veranda in un condominio, a Maniago, nella prima serata di ieri, intorno alle 19.30; è successo in via Manzoni dove sono stati inviati subito i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago. Il rogo si è sviluppato in una veranda di un alloggio della palazzina, dove sono finite in cenere la struttura e il materiale che era stato depositato al suo interno.

Nessuna persona è stata ferita, ma l'intenso fumo sviluppato dalle suppellettili in plastica incendiate si è propagato lungo tutta la parete del condominio, annerendo la superficie e interessando alcuni balconi ai piani superiori.

Dopo circa mezz'ora di intenso lavoro, i pompieri hanno domato le fiamme e gli ultimi focolai. Le cause sono in corso di accertamento.