Verso una soluzione il caos al confine sloveno

La congestione del valico di Sant'Andrea/Vrtojba sembra essere sulla via di una soluzione. "Dopo un'intera giornata di preoccupazione, anche e soprattutto per il rischio che la crisi logistica si trasformasse in una bomba igienica e sanitaria, i camion stanno lasciando Gorizia", fa sapere il primo cittadino Rodolfo Ziberna. "La Sdag da ieri aveva messo a disposizione gratuitamente complessivamente 450 stalli, con disponibilità di bagni, docce e distributori di cibo confezionato. I mezzi stanno ripartendo per proseguire il loro viaggio, in parte verso il valico italo-austriaco di Tarvisio, derogando al divieto di transito per i mezzi pesanti sabato pomeriggio e domenica, e in parte attraverso la Slovenia che sembra stia per concedere un 'corridoio' per recarsi in altri paesi (Serbia, Romania, Bulgaria, Turchia, Moldavia, ecc.)".

"Grazie a Sdag per aver dimostrato un senso di responsabilità incredibile, così come stanno facendo i goriziani. Grazie a tutti voi per aver compreso la situazione di reale emergenza che l'Italia sta attraversando e per rispettare senza polemiche o proteste le limitazioni che, per tutelare la salute di tutti e soprattutto dei più deboli, tutti noi siamo chiamati a rispettare", continua Ziberna.

"Anche nei supermercati oggi la situazione è sembrata tranquilla. Stiamo ancora prendendo le misure con ciò che possiamo e non possiamo fare, ma la città è sulla strada giusta e state tutti dando un grande esempio di senso civico. Grazie di cuore a tutta la città. Permettetemi, però, questa sera, un ringraziamento speciale a Nazih, un giovane siriano che vive da tempo a Gorizia, che oggi ha voluto donare alla città, che giustamente sente anche sua, 20 mascherine. In questi giorni, un bene preziosissimo, che sarà destinato a chi ne ha più bisogno e a chi svolge i servizi a contatto con il pubblico".

"Non è il quantitativo che importa ma il gesto: in questo momento di difficoltà ci sentiamo più solidali, come una grande famiglia, quella che siamo. Questa è la città che ci piace e che mi rende orgoglioso di essere goriziano. Un grazie di cuore a chi sta lavorando per noi, dai sanitari alle forze dell'ordine, passando per la Protezione civile, i servizi comunali del welfare, fino alla task force coordinata dal Prefetto, che sta lavorando proficuamente. In chiusura un aggiornamento sul numero dei contagi, che nella nostra città non registra nuovi positivi rispetto a ieri. Ci impiegheremo per uscirne, ma ciò accadrà e noi tutti insieme saremo più forti di prima", conclude Ziberna.