Vespe e calabroni più aggressivi a causa della siccità

La siccità fa aumentare il rischio di essere attaccati da vespe e calabroni. Si spiega così l’alto numero di persone aggredite e punte da questi insetti nelle ultime settimane. Purtroppo, a volte con esiti fatali, come accaduto ad Aviano, dove un 45enne ha perso la vita in seguito a choc anafilattico.

A spiegarlo è Pietro Zandigiacomo, entomologo dell’Università di Udine. “Il maggior numero di attacchi – dice il professore – non è dovuto a un aumento della popolazione di calabroni e vespe, al di là delle normali fluttuazioni annuali. Il problema è che la mancanza di liquidi a disposizione rende tali insetti più irascibili del solito. Quindi, il rischio di essere aggrediti che si corre a passare vicino ai loro nidi diventa superiore”.

Nella scala della pericolosità, il primo posto spetta al calabrone, che nidifica nelle cavità degli alberi, nei camini delle case disabitate (ma non solo) o tra gli scuri e gli infissi. In un nido ci può essere qualche centinaio di esemplari. Poche punture di calabrone equivalgono a una decina di punture di vespa.

Sul secondo gradino del podio della pericolosità troviamo la vespula, ovvero il genere di vespe che nidifica sotto terra nelle gallerie abbandonate di topi e arvicole. Il rischio risiede nel grande numero di esemplari per nido, che può raggiungere il migliaio.

Il terzo posto è della vespa polistes, caratterizzata da nidi di cartone posizionati in genere nei sottotetti. A uno stesso nido possono appartenere qualche centinaio di insetti.

Sono, invece, innocue se non pesantemente infastidite le vespe vasaio, i cui nidi a forma di vaso sono fatti di terra impastata di saliva, nei quali inseriscono piccoli ragni o cavallette vive ma paralizzate. Queste prede saranno il cibo delle loro larve. Anche loro, però, sono in difficoltà per la mancanza di liquidi con cui fare i nidi.

COSA FARE. Se si viene punti da un'ape o da una vespa (ma anche da un calabrone), si possono avere due reazioni: non allergica e allergica. La prima si manifesta con gonfiore, intenso bruciore e prurito in sede locale. L'area può anche gonfiarsi ulteriormente nelle 24 ore successive.

La reazione allergica si presenta con gli stessi sintomi ma estesi a una zona più ampia. Si aggiungono poi difficoltà a respirare, dolore al petto e riduzione della pressione arteriosa.

Se il pungiglione è inserito nella pelle, bisogna cercare di toglierlo aiutandosi con un ago, una lama smussata o una carta plastificata (una carta di credito, una tessera di un negozio). Intervenire con la pinzetta può essere rischioso: bisogna prestare attenzione a non spremere nella puntura il veleno ancora presente nel pungiglione e soprattutto fare attenzione a non spezzarlo.

E' bene poi disinfettare la puntura, immergere la zona colpita in acqua fredda o applicare del ghiaccio, che riduce il dolore e rallenta l'assorbimento del veleno. Tenere ferma la zona in cui si è stati punti. Solo in un secondo momento si può applicare una crema al cortisone.

I soggetti allergici alle punture di vespe, api e calabroni dovrebbero avere sempre con sé i farmaci antistaminici o un preparato monouso a base di adrenalina in caso di necessità.