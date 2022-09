Vetrate sfondate, doppio colpo fallito in due supermercati

Doppio assalto fallito, nella notte, in due supermercati del Pordenonese. La spaccata che ha creato più danni è stata tentata nel punto vendita Eurospar di viale Venezia, poco dopo le 3.30.

Qui i ladri hanno sfondato una vetrata per raggiungere le vicine casse del market. Poco dopo il loro ingresso, i malviventi sono stati messi in fuga dal sistema di allarme, poco prima dall'arrivo delle guardie del Corpo Vigili notturni e degli agenti della Polizia di Stato.

Dalla verifica interna eseguita assieme al responsabile del punto Aspiag di turno, è stato appurato che gli autori erano scappati a mani vuote, causando solamente danni alla struttura.

Stessa modalità e analogo esito per il tentato furto avvenuto poco prima a Sacile, verso le 3, al Supermercato Dipiú Maxi. Nel punto vendita di viale Repubblica,è stata sfondata una porta scorrevole, ma anche in questo caso l'allarme e l'arrivo dei vigilantes hanno messo in fuga i ladri. Non è escluso che ad agire sia stata la medesima banda. Indagini in corso.