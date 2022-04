Vetrina choc in centro a Udine, scoppia la polemica

Due cartelli con frasi di pessimo gusto sono stati affissi sulla vetrata di un locale in allestimento in via Valvason, nel cuore di Udine. Si tratta dell’ingresso di un fast food che, a breve, aprirà i battenti di fronte al ristorante Vitello d’Oro, tra la torre di Santa Maria e piazza San Giacomo.

Nel primo manifesto appare la macabra scritta ‘Fly with the Best’ sorretta da un cartonato che ritrae Kobe Bryant, il celebre cestista statunitense morto il 26 gennaio del 2020 durante un volo con il suo elicottero. Nell'incidente, oltre al campione Nba persero la vita la figlia Gianna e altre sette persone.

Nel secondo manifesto, invece, appare un volantino che ritrae una provocante commessa. La figura femminile è sovrastata dalla scritta sessista ‘Ve la diamo gratis per una settimana’. Poco più sotto la precisazione, ovvero ‘la pizza gourmet’.

Diversi i passanti che hanno notato e stigmatizzato l’audace promozione. E sui social non sono mancate le lamentele. C’è chi reputa gli slogan indegni, chi offensivi e chi fa notare come si tratti di un’azione di marketing di pessimo gusto, oltre che già vista e per nulla originale. Solo pochi giorni fa una bufera simile era esplosa intorno al cartello ‘La diamo calda’ apparso in uno stand gastronomico di Ravenna in cui si vendeva la focaccia di Recco.