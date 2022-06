Vettura contro il guardrail tra Villesse e Palmanova

E’ riaperto verso le 11 il tratto della A4, tra Villesse e il nodo di Palmanova, in direzione Venezia, chiuso alle 10 a seguito di un grave incidente. Coinvolti nella dinamica un mezzo pesante e una Peugeot 5800 che, nell'urto, è andata a schiantarsi contro il guardrail. L’impatto è stato violento e il conducente del Suv è rimasto intrappolato nell'abitacolo.

Immediati i soccorsi. L'uomo è stato liberato con difficoltà dai Vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo prima di poterlo affidare ai sanitari; una volta stabilizzato, il guidatore è stato elitrasportato all'ospedale di Udine.

Inevitabili le code e i disagi per i conducenti in transito lungo la rete autostradale. Con il ripristino della viabilità, è stato anche riaperto l’allacciamento A4/A34 sempre in direzione di Venezia.