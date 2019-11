Via Aquileia, domani l’apertura

“I lavori in via Aquileia sono definitivamente terminati e domani la strada sarà riaperta”. Lo ha dichiarato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Udine, Loris Michelini, in riferimento alla conclusione del rifacimento del manto stradale.

L’arteria nel cuore della città è stata al centro delle polemiche e, proprio ieri, i commercianti avevano lanciato, attraverso Confcommercio, un appello all’amministrazione, sottolineando i gravi disagi patiti per la durata del cantiere, che si è protratto ben oltre quanto annunciato.

VIABILITA’: COSA CAMBIA. Da venerdì 8 novembre, in via Aquileia sarà istituito il senso unico di marcia da nord verso sud. Lungo il lato est, nel tratto compreso tra via Gorghi/Piave e piazzetta del Pozzo, è prevista l’istituzione di una pista ciclabile bidirezionale.

In vicolo d’Arcano e vicolo Stabernao, all’intersezione con via Aquileia, scatteranno l'obbligo di fermarsi e dare precedenza e di svolta a sinistra; allo stesso modo, in via Zoletti e piazzetta del Pozzo è prevista l’istituzione del dare precedenza e della direzione obbligatoria a sinistra; in via Giusti saranno istituiti il dare precedenza e la direzione obbligatoria a destra.