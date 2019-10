A Udine, non si placano le polemiche per il nuovo assetto di via Aquileia. La nuova serie di strisce blu disegnata ieri, che di fatto duplica i parcheggi a pagamento lungo l’arteria, ha suscitato malumori tra residenti e commercianti. Critiche anche le opposizioni in Consiglio comunale e le associazioni, come il Comitato Autostoppisti e la Fiab AbicitUdine che da tempo si battono perché il centro città sia a misura di pedoni e ciclisti.

Sul caso, interviene il vicesindaco del Comune di Udine, Loris Michelini, che difende la nuova pianificazione, sperimentale, della viabilità adottata, definendola condivisa e annunciata con i residenti e gli operatori economici del borgo. “Se la sperimentazione andrà male, si tornerà indietro”, ha chiarito al microfono di Telefriuli. “La corsia, in ogni caso, è a norma. Noi facciamo le cose in maniera trasparente. Il progetto è stato presentato alla gente e condiviso con il quartiere. Tra l'altro i parcheggi a pettine non si possono realizzare con la presenza della pista ciclabile".