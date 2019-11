Via Baldasseria Media, ok alla riqualificazione

La Giunta comunale di Udine ha deliberato l’intervento di riqualificazione dell’area davanti la chiesetta di Santa Maria degli Angeli, in via Baldasseria Media.



Tenuto conto dell’evidente stato di degrado in cui versa attualmente quest’area, è intenzione dell’Amministrazione comunale intervenire mediante la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del quartiere e a sistemazione generale della superficie situata in prossimità della chiesa in stile neoclassico, che è stata eretta nel 1831 e rappresenta un punto di riferimento per gli abitanti della zona.



L’intervento di riqualificazione, subordinato all’acquisizione dell’area in oggetto, è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e ammonta a 170mila euro.