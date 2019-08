Via i divieti anti-movida nel centro di Gorizia

Si tratta di una grossa novità in arrivo per Gorizia. Ovvero la liberalizzazione degli orari di apertura dei bar. Nel capoluogo isontino si potranno tenere aperti i locali, paradossalmente, anche tutto il giorno. Via, dunque, i vecchi rigori che ponevano gli orari di chiusura alle 24 dal lunedì al giovedì e all’una dal venerdì alla domenica all’interno di un anello circoscritto del centro storico. Confermati, invece, quelli che sono i limiti per gli schiamazzi notturni e le emissioni sonore. Dopo undici anni, eliminate le disposizioni promulgate da Romoli mentre rimarranno i divieti di somministrazione di sostanze alcoliche ai minori di sedici anni come per coloro che si trovano tra i sedici ed i diciotto anni. Soddisfazione di numerosi esercenti che sottolineano come sia la giusta direzione della città.

“Le esigenze della città, e del tessuto commerciale negli ultimi anni sono cambiate, da tempo ci siamo confrontati sia con gli operatori, che con le Associazioni di categoria, ed è emersa l’esigenza di rivedere l’ordinanza del 2008 togliendola” sottolinea l’assessore alle attività produttive di Gorizia, Roberto Sartori. “Questa decisione va di pari passo con la rivisitazione del Regolamento di Polizia Municipale che verrà portato in Consiglio Comunale tra settembre e ottobre.”