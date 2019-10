Via le strisce blu in via Aquileia, ma sul porfido rimangono i segni

Via le strisce blu in via Aquileia, a Udine, ma la cancellazione lascia il segno sul porfido appena riposizionato al termine dei lavori di riqualificazione della via del centro città. Il porfido è rimasto inevitabilmente e prevedibilmente segnato, vanificando, a pochi giorni dalla riaperura della via, i lavori di rimessa in posa e valorizzazione della pavimentazione.

Evidente il malcontento dei commercianti e di chi ha attività in via Aquileia che auspica al più presto la riapertura della via e una pulizia più approfondita del pavé.