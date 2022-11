Via libera agli autovelox lungo la Cimpello – Sequals

L'alta incidentalità della Cimpello – Sequals è stata al centro di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura a Pordenone.

All'incontro, presieduto dal Prefetto Domenico Lione, erano presenti le forze dell'ordine (il Vicario del Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e il Dirigente delle Polizia Stradale di Pordenone) i Sindaci dei Comuni di Fiume Veneto, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Valvasone Arzene e Zoppola, l’assessore alla sicurezza di Spilimbergo, il Vice Presidente della Camera di Commercio di Udine-Pordenone, i rappresentanti della Regione e i referenti di Fvg Strade.

Il vertice è partito dagli approfondimenti sul numero di sinistri svolti dall’Ente Gestore e dalla Polizia Stradale, promossi dalla Prefettura per innalzare il livello di sicurezza dei 26 chilometri dell'arteria, fondamentale per la viabilità pordenonese.

Il vice presidente della Cciaa ha sottolineato l’importanza per l’economica del territorio della strada, anche in prospettiva del prossimo collegamento della Pedemontana veneta con il sistema autostradale del Friuli Venezia Giulia, evidenziando la necessità d'interventi infrastrutturali. Il Prefetto e i Sindaci hanno concordato sull’importanza che, nel breve periodo, siano adottate strategie che possano migliorare la sicurezza stradale della Cimpello–Sequals.

In particolare, i primi cittadini hanno proposto interventi migliorativi dell’infrastruttura che prevedano l’ammodernamento della segnaletica verticale e il ripasso di quella orizzontale a favore di una maggiore visibilità e chiarezza per l’utenza, soprattutto in prossimità degli svincoli. E’ stato, inoltre, richiesto un rafforzamento delle attività di manutenzione e sfalcio del verde anche per aumentare la visibilità. Tutte proposte sulle quali si è registrato l'impegno di Fvg Strade.

Il Prefetto ha poi annunciato l’inserimento della Cimpello – Sequals nel decreto prefettizio che individua le strade in cui possono essere installati gli autovelox, senza la presenza degli operatori di polizia. Gli impianti saranno operativi in entrambi i sensi di marcia e si affiancheranno alle attività di prevenzione e contrasto effettuate dalle forze dell'ordine che, proprio grazie a questa attivazione, potranno concentrare i controlli in altri punti sensibili.

I rappresentanti della Regione hanno assicurato il massimo supporto, confermando che valuteranno attentamente la fattibilità delle proposte avanzate dai Sindaci durante il Comitato.