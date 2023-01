Via libera alla costruzione a sud del Castello di Moruzzo

Il Castello di Moruzzo è privato e la vista sul territorio circostante può essere goduta dai soli proprietari. Per questo, il Comune non può inserire nel Piano regolatore norme pensate per preservare il panorama osservato dal maniero. E' uno dei motivi con cui il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di un cittadino al quale il municipio aveva rigettato la domanda di costruire una casa nella zona a sud del Castello.

La vicenda risale al febbraio 2019, quando il proprietario di un terreno edificabile presentò la domanda. Due anni dopo, il Comune approvò la variante 23 al Piano regolatore, che allargò le fasce di tutela e valorizzazione paesaggistica già presenti per "preservare le prospettive visuali percepibili tanto dal Castello quanto verso il Castello". Il terreno in questione diventò quindi inedificabile e da ciò discese il 'no' alla nuova struttura.

Il cittadino ha fatto ricorso al Tar che gli ha dato ragione. Il giudice ha nominato un esperto, che ha verificato come la nuova casa non impedirà la vista del castello dalla pianura e che sarà decisamente meno impattante rispetto ad altri edifici già esistenti in quella fascia. Inoltre, nel rigetto della domanda, il Comune non propose alcuna miglioria al progetto per mitigare l'impatto visivo. Per questo il Tar ha annullato sia il rigetto, sia la variante 23 relativamente a quel particolare terreno.