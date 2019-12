Via libera alla demolizione della ciminiera di Straccis

Alla fine, la ciminiera di viale XX settembre nel borgo di Straccis a Gorizia sarà demolita. Due brevi esplosioni e il simbolo dell’ex manifattura tabacchi, risalente al 1953, crollerà al suolo. Sono bastate poche ore alla soprintendenza di Archeologia e Belle Arti per verificare che la stessa ciminiera non rientra tra i beni da tutelare. L’ente ha, così, dato il via libera alla demolizione, sospesa venerdì scorso per approfondire le caratteristiche storiche della stessa. È stata la stessa soprintendente, Simonetta Bonomi, a informare il sindaco sugli esiti della velocissima indagine, evidenziando che sulla base delle verifiche effettuate non solo tutte le procedure per l’abbattimento, previste dalla legge, sono state espletate regolarmente ma che, già nel 2004, l'immobile era stato dichiarato privo di interesse culturale e la stessa Soprintendenza ne aveva autorizzato la demolizione agli inizi del 2018. L’operazione, quindi, avverrà lunedì 23 dicembre alle 14, in ritardo di sola una settimana rispetto a quanto previsto, anche perché non bisogna dimenticare che la ciminiera, costruita nel 1953, è pericolante a causa di lesioni nella parte alta della struttura e proprio per questo la proprietà ne ha chiesto l’abbattimento respingendo ogni responsabilità nel caso in cui la situazione dovesse precipitare per ulteriori ritardi.

“Ringrazio la sovrintendente Bonomi per aver effettuato con la massima celerità le verifiche riguardanti l’effettivo valore culturale della ciminiera, chiarendo così ogni dubbio- commenta il sindaco, Rodolfo Ziberna- ma anche la proprietà per aver compreso la situazione e acconsentito a sospendere l’intervento nonostante il fatto che tutto fosse già stato predisposto. Un grazie anche a tutte le persone e gli enti coinvolti che hanno lavorato anche sabato e domenica per evitare problemi legati alla sospensione dell’operazione”.

Come aveva spiegato il rappresentante della ditta che effettuerà l’intervento, Michele Moretto, durante la riunione operativa avvenuta in prefettura, non tutto il materiale sarà utilizzato per l'esplosione, che durerà pochi minuti, con un primo botto, preannunciato da tre squilli di tromba ed un secondo finalizzato all'eliminazione dei detonatori residuali. La demolizione sarà effettuata con esplosivo, il cui acquisto è già stato autorizzato dalla Questura.

Nell’incontro preliminare, presieduto dal viceprefetto, Antonio Falso, presenti anche il dirigente della divisione anticrimine e della polizia amministrativa dell'immigrazione della Questura, della Questura, Gennaro D'Agnese, il tenente colonello dei Carabinieri, Roberto Sclalabrin, il funzionario dei vigili del fuoco, Ezio Camauli, il funzionario delle Opere pubbliche, Maurizio Godeassi il funzionario del Comune di Gorizia, Salvatore Gambitta e il vicecommissario della Polizia locale, Fabio Zotti , erano stati visionati tutti i dettagli dell’intervento .

Prima dell'esplosione, il manufatto sarà avvolto da una rete in acciaio e geotessuto per contenere le schegge mentre le macerie saranno successivamente caricate e trasferite altrove dalla ditta stessa.

Le operazioni di demolizione saranno effettuate dai fuochini Michele Risso e Danilo Coppe, fra i massimi esperti in materia.

Come detto saranno applicati tutti i provvedimenti previsti in situazioni simili, fra i quali lo sgombero delle abitazioni ubicate nella zona dal numero civico 147 al numero civico 153.

Nella giornata dell'operazione, su indicazione della Polizia locale guidata dal comandante, Marco Muzzatti, dalle 14 saranno chiuse al traffico tutte le strade facenti parte del perimetro interessato dall'esplosione mentre, lo stesso Comune di Gorizia, allerterà preliminarmente la popolazione dell'intero quartiere e le scuole limitrofe all'area interessata, con un preavviso di 48 ore. Saranno avvertiti anche i gestori di attività commerciali presenti in zona. Ovviamente, nel raggio di 100 metri l'area sarà interdetta a residenti, passanti ed eventuali curiosi, insomma a chiunque non sia coinvolto nell'operazione di demolizione.